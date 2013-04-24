英国债市：英债期货持稳，美国数据疲弱激活对避险资产的需求

全球经济：贸易作为增长引擎的作用受到威胁--IMF、WTO和世界银行
路透柏林4月10日 - 国际货币基金组织(IMF)、世界贸易组织(WTO)和世界银行周一表示，贸易作为全球经济增长引擎的作用受到威胁，因2000年代初以来贸易改革放缓以及金融危机之后保护主义升温。
路透伦敦4月24日 - 英债周三收盘变动不大，此前美国公布的经济数据意外疲弱，激活了对低风险资产的需求。盘中稍早，低风险资产未受投资人青睐。
在美国公布3月耐久财订单录得七个月内最大跌幅后，6月英债期货 扭转跌势，结算价升7个跳动点，报119.76，走势同可比德债期货 一致。
市场开盘前，英国央行和财政部表示，将把贷款融资计画的动用时间延长一年至2015年1月，并将强力引导银行将资金放贷至中小企业，并将计划扩大至提供信贷的非银行机构。
英国标售13亿英镑票息为0.125%，2029年到期通膨保值债券，投标倍数仅为1.51倍，上次同类债券标售为2.02。之后英债期货触及日低。
后两周，英国还将分别标售2062年到期和2044年到期的通膨保值债券。
10年期英债收益率 跌3个基点，报1.689%，较可比德债利差持稳在近45个基点。(完)
路透柏林4月10日 - 国际货币基金组织(IMF)、世界贸易组织(WTO)和世界银行周一表示，贸易作为全球经济增长引擎的作用受到威胁，因2000年代初以来贸易改革放缓以及金融危机之后保护主义升温。
路透柏林4月10日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周一指出，德国应增加教育和宽带网路的投资，以缩小经常帐盈余，而不只是着重于道路桥梁等硬件基础建设。
路透上海4月11日 - 中国河南新郑农村商业银行等最新公布2017年同业存单发行计划， 至此，已有473家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模148,349亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，合计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30