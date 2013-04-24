英国债市：英债期货持稳，美国数据疲弱激活对避险资产的需求

路透伦敦4月24日 - 英债周三收盘变动不大，此前美国公布的经济数据意外疲弱，激活了对低风险资产的需求。盘中稍早，低风险资产未受投资人青睐。

在美国公布3月耐久财订单录得七个月内最大跌幅后，6月英债期货 扭转跌势，结算价升7个跳动点，报119.76，走势同可比德债期货 一致。

市场开盘前，英国央行和财政部表示，将把贷款融资计画的动用时间延长一年至2015年1月，并将强力引导银行将资金放贷至中小企业，并将计划扩大至提供信贷的非银行机构。

英国标售13亿英镑票息为0.125%，2029年到期通膨保值债券，投标倍数仅为1.51倍，上次同类债券标售为2.02。之后英债期货触及日低。

后两周，英国还将分别标售2062年到期和2044年到期的通膨保值债券。