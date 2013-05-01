英国债市：英债反弹，美国就业数据疲弱盖过英国制造业数据的影响

路透伦敦5月1日 - 美国就业数据疲弱周三提振英债在清淡交投中上涨，盖过稍早英国制造业数据强于预期对英债带来的跌幅。

1530 GMT，10年期英债 收益率(殖利率)跌3个基点，至1.66%，因英债价格跟随美债攀升，此前美国民间就业服务机构ADP的市场调查显示4月就业人数增幅较预期的少3.1万人。

6月英债期货 升4个跳动点，结算价报120.05，跑赢下跌8个跳动点的德债期货 ，而现货德债市场今日因假休市。

今日稍早英债期货受创，跌至119.60低位，此前数据显示4月制造业活动萎缩幅度小于预期。在周四0830 GMT，英国将公布建筑业采购经理人指数(PMI)。

市场焦点在今日1800 GMT美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布的政策声明，之后是市场预期的欧洲央行周四将降息。

英国央行副总裁塔克在周三刊出的报纸文章中称，第一季经济产出数据表明，英国经济状况可能比之前数据显示的要好。 (完)

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