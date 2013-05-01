英国债市：英债反弹，美国就业数据疲弱盖过英国制造业数据的影响

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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路透伦敦5月1日 - 美国就业数据疲弱周三提振英债在清淡交投中上涨，盖过稍早英国制造业数据强于预期对英债带来的跌幅。
1530 GMT，10年期英债 收益率(殖利率)跌3个基点，至1.66%，因英债价格跟随美债攀升，此前美国民间就业服务机构ADP的市场调查显示4月就业人数增幅较预期的少3.1万人。
6月英债期货 升4个跳动点，结算价报120.05，跑赢下跌8个跳动点的德债期货 ，而现货德债市场今日因假休市。
今日稍早英债期货受创，跌至119.60低位，此前数据显示4月制造业活动萎缩幅度小于预期。在周四0830 GMT，英国将公布建筑业采购经理人指数(PMI)。
市场焦点在今日1800 GMT美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布的政策声明，之后是市场预期的欧洲央行周四将降息。
英国央行副总裁塔克在周三刊出的报纸文章中称，第一季经济产出数据表明，英国经济状况可能比之前数据显示的要好。 (完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 利棣儿；审校 李军)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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