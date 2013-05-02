英国债市：欧洲央行降息后10年期英债价格触及八个月高位

路透伦敦5月2日 - 英国公债价格周四触及八个月高位，跟随德债升势，此前欧洲央行降息，并暗示将进一步放宽政策。

因应欧元区通胀下滑至远低于目标水准以及失业率不断高涨，欧洲央行降息一码，至0.5%。

欧洲央行总裁德拉吉表示，已“从技术上准备好”将银行在央行的存款利率调降至负值，这实际上表明，欧洲央行不但不给银行的隔夜存款支付利息，反而会向银行收取费用。

1535GMT，10年期英债 收益率(殖利率)跌3个基点，至1.62%，略高于1515GMT所创的八个月低点1.610%。

6月英债期货 升50个跳动点，结算价报120.55，稍早创下120.57的合约高位，可比德债期货 升58个跳动点。

路透周四发布的调查显示，在63位分析师中仅有三位预计英国央行下周将追加购买资产。

英国4月建筑业采购经理人指数(PMI)升至49.4，为六个月以来最高.周五周将公布的英国服务业PMI数据受市场关注，以寻找英国经济第二季是否会有良好表现的迹象。(完)

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