英国债市：英债价格录得1月2日来最大单日跌幅

欧元债市：公债收益率徘徊在近数周低位，投资人考量欧美货币政策前景
在欧洲，尽管德国对撤走刺激计划的呼声不断增加，但欧洲央行总裁德拉吉、执委普雷特和副总裁冈斯坦西欧的言论暗示，欧洲央行本月不会改变其政策信息。
路透伦敦5月3日 - 英国公债价格周五创下1月2日来最大单日跌幅，因此前美国公布的就业数据强于预期，拖累全球固定收益资产价格大跌。
美国劳工部周五公布，美国4月非农就业岗位增加16.5万个，预估为增加14.5万个，3月增幅由原先公布的8.8万大幅上修为13.8万。美国4月失业率为7.5%，为2008年12月以来最低，预估为7.6%。
10年期英债 收益率(殖利率)升11个基点，至1.73%，远高于周四欧洲央行降息并称可能还会追加刺激措施后触及的八个月低点1.610%。
周五，风险意愿大幅增强，带动欧股 收高1%，因欧洲央行刺激措施、美国数据转强以及优于预期的英国服务业数据令投资人对经济的乐观情绪升温。
6月英债期货 大跌110个跳动点，结算价报119.45，跌幅比德债期货 略大，策略师称因英国服务业PMI指数升至8月来最高。
两年期英债收益率 也大涨，一度升至2月25日来最高的0.303%。
下周，英国央行将举行月度货币政策会议，但同几周前不同，鲜有分析师预计央行会重启量化宽松政策，因近期经济数据强劲。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
在欧洲，尽管德国对撤走刺激计划的呼声不断增加，但欧洲央行总裁德拉吉、执委普雷特和副总裁冈斯坦西欧的言论暗示，欧洲央行本月不会改变其政策信息。
投资者投资数以十亿计欧元押注，在取消捷克克朗汇率上限后，克朗将上涨；自2013年11月以来捷克一直实行对捷克克朗的汇率上限。
路透北京4月6日 - 中国国务院副总理张高丽周四称，要高标准高质量高水平编制雄安新区规划，强化体制改革创新，加大政策支持力度环境，并合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产，严加防范炒地炒房投机行为。