英国债市：英债价格录得1月2日来最大单日跌幅

路透伦敦5月3日 - 英国公债价格周五创下1月2日来最大单日跌幅，因此前美国公布的就业数据强于预期，拖累全球固定收益资产价格大跌。

美国劳工部周五公布，美国4月非农就业岗位增加16.5万个，预估为增加14.5万个，3月增幅由原先公布的8.8万大幅上修为13.8万。美国4月失业率为7.5%，为2008年12月以来最低，预估为7.6%。

10年期英债 收益率(殖利率)升11个基点，至1.73%，远高于周四欧洲央行降息并称可能还会追加刺激措施后触及的八个月低点1.610%。

周五，风险意愿大幅增强，带动欧股 收高1%，因欧洲央行刺激措施、美国数据转强以及优于预期的英国服务业数据令投资人对经济的乐观情绪升温。

6月英债期货 大跌110个跳动点，结算价报119.45，跌幅比德债期货 略大，策略师称因英国服务业PMI指数升至8月来最高。

两年期英债收益率 也大涨，一度升至2月25日来最高的0.303%。

下周，英国央行将举行月度货币政策会议，但同几周前不同，鲜有分析师预计央行会重启量化宽松政策，因近期经济数据强劲。(完)

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