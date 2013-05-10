英国债市：英债收益率触及六周高位，因全球债市走低

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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* 英债录得3月初以来最大周度跌幅
* 英债期货回落一个大点，德债期货跌幅更大
* 美元/日圆大涨被指是导致日本公债遭抛售的主要诱因
路透伦敦5月10日 - 英债周五走低，本周录得3月以来最大单周跌幅，英债收益率触及六周高位，因全球债市普跌。
交易商称，美元兑日圆 跳升至100日圆之上的四年高位后，引发需要对冲结构性交易的投资者大举抛售日本公债。美国公债、德债和英债跟随下跌。
6月英债期货 回落1个大点，至117.98，录得年内最大单日跌幅之一。10年期英债收益率 攀升10个基点，至1.89%。可比德债收益率 上扬11个基点，至1.38%。
下周，市场的主要国内关注点是英国央行的5月通胀报告，央行可能在报告中上调通胀预期，下调成长预期，但几率很低。
按计划下周将进行两批英债标售，周二标售47.5亿英镑的2018年7月到期英债(五年期指标公债)，周四标售25亿英镑的2044年1月到期英债。(完)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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