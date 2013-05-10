英国债市：英债收益率触及六周高位，因全球债市走低

* 英债录得3月初以来最大周度跌幅

* 英债期货回落一个大点，德债期货跌幅更大

* 美元/日圆大涨被指是导致日本公债遭抛售的主要诱因

路透伦敦5月10日 - 英债周五走低，本周录得3月以来最大单周跌幅，英债收益率触及六周高位，因全球债市普跌。

交易商称，美元兑日圆 跳升至100日圆之上的四年高位后，引发需要对冲结构性交易的投资者大举抛售日本公债。美国公债、德债和英债跟随下跌。

6月英债期货 回落1个大点，至117.98，录得年内最大单日跌幅之一。10年期英债收益率 攀升10个基点，至1.89%。可比德债收益率 上扬11个基点，至1.38%。

下周，市场的主要国内关注点是英国央行的5月通胀报告，央行可能在报告中上调通胀预期，下调成长预期，但几率很低。