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债券 | 2013年 5月 15日 星期三 00:57 BJT

英国债市：英债走低，投资者静待英国央行发布最新经济预估

路透伦敦5月14日 - 英债周二跟随德债走低，因投资者静待英国央行周三发布最新经济预估。

英国央行预计将表示，通胀将较2月的预期有所回落，但仍将处于高位，经济成长将持平，或小幅增长。

英央行将于周三0930 GMT发布通胀报告，之后总裁金恩将举行记者会。金恩的讲话通常对市场的影响较大，但由于加拿大央行现任总裁卡尼将于7月接任，分析师对周三的记者会是否会产生很大的影响存疑。

6月英债期货 收跌14个跳动点，报117.85，为3月22日以来最低结算价。10年期英债收益率 在上午的交易中触及两个月高位1.908%，后有所回落，尾盘上扬2个基点，报1.90%。

10年期英债/德债收益率差 基本持稳在略低于53个基点，再次接近两年高位。

今日进行的五年期英债标售获稳健需求，投标倍数为1.78。

英国周三将公布就业数据。(完)
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