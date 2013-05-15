英国债市：英国央行称英国经济成长前景改善后英债下滑

中国债市动态：现券期货延续弱势，银行业加强风险防控令债市情绪受压
路透北京4月11日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率上行，国债期货下跌。交易员称，银监会发文加强银行业风险防控，金融去杠杆仍在进行中，令债市情绪承压；在具体细节以及奖惩机制落地前，机构仍将谨慎而行，现券震荡格局未改。
路透伦敦5月15日 - 英国公债周三下滑，此前英国央行罕见的对经济给予乐观论调，但央行对经济潜在力道仍显谨慎，限制了英债的跌幅。
英国央行多年来首次预计英国经济成长将较三个月前预估的加快，通胀也较之前预估降低。但英国央行总裁金恩表示，预估改善不代表确保了复苏。
央行指，货币政策仍“有高度刺激作用”，并没有暗示会进一步实施量化宽松政策。
6月英债期货 跌32个跳动点，结算价报117.53，可比德债期货 跌10个跳动点。
英国周三稍早公布的就业市场数据显示英国经济状况有好有坏，失业率下滑，但薪资成长进一步放缓。
本周英债投资人关注的唯一国内事件是周四25亿英镑2044年到期英债标售。
10年期英债 收益率(殖利率)升2个基点，至1.92%。同可比德债收益率差扩阔逾1个基点，报略高于54个基点。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 母红)
路透北京4月11日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率上行，国债期货下跌。交易员称，银监会发文加强银行业风险防控，金融去杠杆仍在进行中，令债市情绪承压；在具体细节以及奖惩机制落地前，机构仍将谨慎而行，现券震荡格局未改。
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