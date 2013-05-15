英国债市：英国央行称英国经济成长前景改善后英债下滑

路透伦敦5月15日 - 英国公债周三下滑，此前英国央行罕见的对经济给予乐观论调，但央行对经济潜在力道仍显谨慎，限制了英债的跌幅。

英国央行多年来首次预计英国经济成长将较三个月前预估的加快，通胀也较之前预估降低。但英国央行总裁金恩表示，预估改善不代表确保了复苏。

央行指，货币政策仍“有高度刺激作用”，并没有暗示会进一步实施量化宽松政策。

6月英债期货 跌32个跳动点，结算价报117.53，可比德债期货 跌10个跳动点。

英国周三稍早公布的就业市场数据显示英国经济状况有好有坏，失业率下滑，但薪资成长进一步放缓。

本周英债投资人关注的唯一国内事件是周四25亿英镑2044年到期英债标售。

10年期英债 收益率(殖利率)升2个基点，至1.92%。同可比德债收益率差扩阔逾1个基点，报略高于54个基点。(完)

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