英国债市：英债小跌，美国公债走低抵消德债上升产生的影响

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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路透伦敦5月17日 - 英债周五小幅走低，美国公债走低抵消了德债上扬产生的影响。
周四大规模30年期新债供应也打压英债，使其与可比德债收益率差扩阔。
10年期英债收益率 攀升2个基点，报1.879%，10年期英债/德债收益率差 扩阔近3个基点，至逾56个基点。
6月英债期货 收跌15个跳动点，报117.92。德债期货 上扬14个跳动点。
另外，美国公债走低，因数据显示，美国消费者信心升至近六年来最高水平。
下周将有大量英国数据公布，包括周二公布的4月消费者和生产者物价指数，预计都将回落。(完)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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