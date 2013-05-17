英国债市：英债小跌，美国公债走低抵消德债上升产生的影响

路透伦敦5月17日 - 英债周五小幅走低，美国公债走低抵消了德债上扬产生的影响。

周四大规模30年期新债供应也打压英债，使其与可比德债收益率差扩阔。

10年期英债收益率 攀升2个基点，报1.879%，10年期英债/德债收益率差 扩阔近3个基点，至逾56个基点。

6月英债期货 收跌15个跳动点，报117.92。德债期货 上扬14个跳动点。

另外，美国公债走低，因数据显示，美国消费者信心升至近六年来最高水平。