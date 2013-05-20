英国债市：英债价格跌向两个月低点，因股市上涨

中国债市动态：美债向好激励现券期货走暖，监管持续加强债市后市谨慎
路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。
路透伦敦5月20日 - 英国公债价格周一接近两个月低点，因欧洲股市上扬及经济数据改善，带动投资人撤离低风险资产。
上周五美国公布的消费者信心指数升至近六年最高后，债市已下滑，周一日本上调经济评估，为两个月内首见。
6月英债期货 跌32个跳动点，结算价报117.72，日低为117.49，接近上周三触及的近两个月低点。
10年期英债 收益率(殖利率)升3个基点，至1.92%，稍早高见1.926%。
超长期英债表现更差，40年期英债收益率 升超过4个基点，报3.386%，为3月18日来最高。
周一英国国内没有什么重大消息，但周二英国将公布4月通胀数据，预计将显示自9月来首次出现通胀年率下滑。
本周稍后，英国还将公布公共财政、零售销售和首季国内生产总值(GDP)修正值，英国央行也将公布5月货币政策会议记录。
另外，美国联邦储备理事会主席贝南克也将于周三在国会作证。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 母红)
路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。
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路透上海4月13日 - 中国央行公开市场周四在时隔近三周后恢复逆回购操作，银行间市 场资金面依旧宽裕，隔夜品种供应充足；不过下周初缴税影响将明显加大，而且由于本月为 季度缴税，整体规模较大，市场对此预期也偏谨慎，七天和14天资金供给相对收敛。 市场人士并指出，虽然公开市场逆回购再度现身，但从央行同日搭配发放PSL（抵押补 充贷款）的动作来看，今日到期的MLF（中期借贷便利）大概率不会续做，其释放的政策信 号依旧偏空，未来资金预期也难以特别乐观。 “整体还是宽松，隔夜（资金）很多。对下周比较担心，七天和14天出的不算多，”华 东一银行交易员称。 她并谈到，每年4月和5月都是缴税规模较高的月份，其中4月是季度缴税，而5月又有上 年所得税的汇算清缴，对流动性会形成持续收缩。 北京一券商交易员表示，缴税将从本月18日（下周二）开始，考虑到近期央行公开市场 停做，累计回笼不少资金，虽然今日恢复操作，但若MLF不续，流动性总量仍面临压力，还 需央行的进一步扶助，“下半月日子不好过啊。”