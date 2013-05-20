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债券 | 2013年 5月 21日 星期二 00:43 BJT

英国债市：英债价格跌向两个月低点，因股市上涨

路透伦敦5月20日 - 英国公债价格周一接近两个月低点，因欧洲股市上扬及经济数据改善，带动投资人撤离低风险资产。

上周五美国公布的消费者信心指数升至近六年最高后，债市已下滑，周一日本上调经济评估，为两个月内首见。

6月英债期货 跌32个跳动点，结算价报117.72，日低为117.49，接近上周三触及的近两个月低点。

10年期英债 收益率(殖利率)升3个基点，至1.92%，稍早高见1.926%。

超长期英债表现更差，40年期英债收益率 升超过4个基点，报3.386%，为3月18日来最高。

周一英国国内没有什么重大消息，但周二英国将公布4月通胀数据，预计将显示自9月来首次出现通胀年率下滑。

本周稍后，英国还将公布公共财政、零售销售和首季国内生产总值(GDP)修正值，英国央行也将公布5月货币政策会议记录。

另外，美国联邦储备理事会主席贝南克也将于周三在国会作证。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 母红)
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