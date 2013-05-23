英国债市：英债在美国公布强于预期的初请失业金数据后由升转跌

韩国金融市场：股汇市近收平，反映特朗普政策不确定性及春节效应
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 张明钧/侯雪苹；审校 艾茂林/高琦)
路透伦敦5月23日 - 英国公债价格周四转跌，此前美国公布的初请失业金数据强于预期，令英债回吐稍早由股市下挫带动的升幅。
亚洲和欧洲股市下滑带动英债开高，但在数据显示美国就业市场韧性后，英债转跌。
美国劳工部公布，上周初请失业金人数减少2.3万，经季节调整后为34万，再度回到35万关口下方，分析师通常认为在35万之下就是就业市场走强。
6月英债期货 跌18个跳动点，结算价报117.56，在过去一周窄幅交投区间的低端，可比德债期货 跌幅相当。
10年期英债 收益率(殖利率)持平，报1.91%，同可比德债收益率差报51个基点，略高于两周低点。
市场对英国公布的首季国内生产总值(GDP)确认为较上季增长0.3%无甚反应。(完)
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路透上海1月24日 - 中国农业银行、天津银行等公布2017年同业存单发行计划，至此， 已有289家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模132,426亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA- 江
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.245% +0.0 -0.245% 五年期公债 -0.135% +0.0 -0.135% 10年期公债 0.045% -0.5 0.050% 20年期公债 0.610% -1.0 0.620% 30年期公债 0.780% -0.5 0.785% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.40 +0.15 150.25 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货