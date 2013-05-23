英国债市：英债在美国公布强于预期的初请失业金数据后由升转跌

路透伦敦5月23日 - 英国公债价格周四转跌，此前美国公布的初请失业金数据强于预期，令英债回吐稍早由股市下挫带动的升幅。

亚洲和欧洲股市下滑带动英债开高，但在数据显示美国就业市场韧性后，英债转跌。

美国劳工部公布，上周初请失业金人数减少2.3万，经季节调整后为34万，再度回到35万关口下方，分析师通常认为在35万之下就是就业市场走强。

6月英债期货 跌18个跳动点，结算价报117.56，在过去一周窄幅交投区间的低端，可比德债期货 跌幅相当。

10年期英债 收益率(殖利率)持平，报1.91%，同可比德债收益率差报51个基点，略高于两周低点。

市场对英国公布的首季国内生产总值(GDP)确认为较上季增长0.3%无甚反应。(完)

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