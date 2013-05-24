英国债市：英债期货收在一周高位，盘中走势反复

路透伦敦5月24日 - 英国公债期货周五结算价报一周高位，盘中走势反复，因德国经济数据强劲、英国发布安全警告以及交易商在长周末前结束仓位。

6月英债期货 升23个跳动点，报117.79，走势大致同德债期货 一致。今日英债期货结算价为5月17日来最高收位，本周在幅度仅为75个跳动点的窄幅区间内交投。

Monument Securities英债策略师Marc Ostwald表示，这大致反映出交易商希望在长周末前结束公开交易仓位。下周一，美国和英国市场为公共假期。

德国经济智库Ifo周五公布的调查显示，德国5月IFO企业景气判断指数为105.7，路透调查预估为104.5。数据公布后英债一度下滑。

但之后一巴基斯坦客机迫降伦敦附近机场，两名怀疑威胁航班安全的男子被捕，消息提振英债。

10年期英债 收益率(殖利率)跌2个基点，报1.895%，同可比德债收益率差收紧1个基点，报50个基点，盘中一度触及49个基点的三周低点。(完)

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