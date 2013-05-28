英国债市：10年期英债收益率触及两个半月高位

路透伦敦5月28日 - 英国10年期公债收益率周二触及3月中来最高水准，因美国消费者信心指数强劲，进一步提振了投资人的风险意愿。

英债今日开局已呈现疲弱走势，跟随德债在周一英国市场休市时的颓势。之后在数据显示美国5月消费者信心指数升至逾五年最高后，英债扩大跌幅。

6月英债期货 跌59个跳动点，报117.20，10年期英债 收益率(殖利率)升3个基点，报1.95%，较长期英债收益率升幅更大，令收益率曲线趋陡。20年期英债 收益率升5个基点，报2.86%。

欧股大涨，FTSEurofirst指数收高1.3%。

本周英国国内没有重大经济数据公布，除了5月31日英国央行将公布贷款数据。周三英国将发售17.5亿英镑票息为4.75%的2015年到期英债。(完)

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