英国债市：10年期英债收益率触及两个半月高位

全球金融：2016年新兴市场债券交易额增至5.167万亿美元--EMTA
路透纽约3月29日 - 对90个新兴市场国家的45家主要投资和商业银行调查显示，新兴市场债券交易额去年增加9%，至5.167万亿(兆)美元。
路透伦敦5月28日 - 英国10年期公债收益率周二触及3月中来最高水准，因美国消费者信心指数强劲，进一步提振了投资人的风险意愿。
英债今日开局已呈现疲弱走势，跟随德债在周一英国市场休市时的颓势。之后在数据显示美国5月消费者信心指数升至逾五年最高后，英债扩大跌幅。
6月英债期货 跌59个跳动点，报117.20，10年期英债 收益率(殖利率)升3个基点，报1.95%，较长期英债收益率升幅更大，令收益率曲线趋陡。20年期英债 收益率升5个基点，报2.86%。
欧股大涨，FTSEurofirst指数收高1.3%。
本周英国国内没有重大经济数据公布，除了5月31日英国央行将公布贷款数据。周三英国将发售17.5亿英镑票息为4.75%的2015年到期英债。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 母红)
路透纽约3月29日 - 对90个新兴市场国家的45家主要投资和商业银行调查显示，新兴市场债券交易额去年增加9%，至5.167万亿(兆)美元。
路透北京3月29日 - 美国穆迪投资服务公司(Moody's)周三警告称，房地产潜在下滑对中国构成的金融风险加大，创纪录的借贷规模使得银行更易面临风险，而政府抵抗这些风险的能力有所下降。
路透北京3月29日 - 中国新疆喀什农商行等最新公布2017年同业存单发行计划，至此， 已有456家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模147,770.50亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，合计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30