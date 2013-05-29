英国债市：英债连续第二日大跌，10年期英债收益率升穿2%

背景资料：中国政府2017年出台的房地产主要政策一览
路透北京4月5日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
路透伦敦5月29日 - 10年期英债收益率周三升穿2%，为3月来首次，因对美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能缩减购债计划规模的忧虑重燃，拖累公债价格连续第二日大跌。
英债跟随美国公债市场走势。周二公布的数据显示，美国消费者信心指数跳升，美国房价涨幅为七年来最大，带动美国公债收益率尾盘攀升。
公债价格与股市一同走低，暗示对美国经济复苏的最初乐观情绪被两个市场对央行缩减宽松政策规模的忧虑所盖过。
10年期英债收益率 早盘触及11周高位2.036%，收涨4个基点，报2.01%。
如收益率升穿2月高位2.23%，将使10年期英债收益率升至2012年3月以来最高水平。
6月英债期货 收跌47个跳动点，报116.73，与德债期货 表现基本一致。10年期英债/德债收益率差持于近一个月低位45个基点，显示过去一周英债表现强于可比德债。
本周英国无重大数据公布，不过，在周五英国央行公布借贷数据前，周四的全国房价数据将受到关注。(完)
路透北京4月5日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
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注：英国汽车生产商与经销商协会(Society of Motor Manufacturers and Traders，SMMT)