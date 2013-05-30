英国债市：疲弱的美国数据扶助英债从两个月低点反弹

路透伦敦5月30日 - 英国公债价格周四反弹，收复本周半数跌幅，因今日稍早公布的美国数据疲弱，缓和了对美联储可能缩减购债的担忧。

周四公布的数据显示，上周美国初请失业金人数意外增加，而政府支出减少对首季国内生产总值(GDP)的打压比最初预想的要严重。

自美联储主席贝南克上周表示，如果经济动能持续增强，美联储可能放缓货币刺激措施后，市场对经济数据愈发敏感。

苏格兰皇家银行英债策略师Simon Peck表示，“英债市场仍在受到海外情势的影响。”

1500GMT，6月英债期货 升44个跳动点，报117.17，周三曾触及两个月低点116.41。成交量已超过6月期货的9月英债期货 升45个跳动点，报116.34，表现略胜可比德债期货。

10年期英债 收益率(殖利率)跌5个基点，报1.95%，周三触及11周高位2.036%。自5月初该收益率已大涨超过30个基点，较去年8月触及的纪录低点高逾50个基点。

周五英债市场关注的国内焦点将是英国央行的放款数据。(完)

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