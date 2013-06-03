版本:
中国
债券 | 2013年 6月 4日 星期二 01:23 BJT

英国债市：英债反弹，此前美国制造业指数触及四年低位

路透伦敦6月3日 - 英债周一扳回稍早跌幅，因调查显示美国制造业活动意外下跌至四年低位，而欧洲制造业数据被上修，两者形成对照。

10年期英债 收益率(殖利率)在交易日中段升至约三个月高位2.058%，但尾盘下跌约2个基点，收在1.99%。10年期英债较可比德债收益率差收窄2个基点，至47个基点。

9月英债期货 涨12个跳动点，报115.93，表现优于可比德债期货。

稍早，英国5月制造业新订单大幅上升，扶助制造业增长速度为逾一个月来最快，消息打压英债。

英国建筑业PMI将在周二0830 GMT公布，服务业PMI周三将出炉。

本周稍后市场焦点将在周四欧洲央行及英国央行的政策会议。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

伦敦美债 东京美债

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 利棣儿；审校 李军)

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐