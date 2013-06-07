英国债市：在美国公布就业数据后跌至三个月低位

路透伦敦6月7日 - 英债周五跌至三个月低位，跟随美国公债走软，此前数据显示美国非农就业岗位增加，令美国联邦储备理事会(美联储/FED)将缩减购债计划的忧虑加重。

美国劳工部公布，美国5月非农就业岗位增加17.5万个(预估为增加17.0万个)。5月失业率为7.6%(预估为7.5%)。

在1555 GMT，10年期英债 收益率升4个基点，至2.07%，略低于稍早触及的三个月高位2.075%。

9月英债期货 跌35个跳动点，结算价报115.12，距离尾盘前触及的合约低位115.05不远。可比德债 大致持平。

英债收益率升幅少于美债，但多于德债，10年期英债较可比德债收益率差走宽至逾52个基点，至5月22日来最阔。

这模式在最近交易日常见，因担忧美国经济数据较好将促使美联储缩减购债规模，令美债容易受创，而欧元区经济仍然疲弱，支撑欧元区国家公债表现。

下周英债将面临进一步试验。英国债务管理局(DMO)下周将标售60亿英镑(93亿美元)传统英债，为一个月来最大周度规模。(完)

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