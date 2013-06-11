英国债市：英债期货下滑，标售需求不振令其表现继续跑输德债

日本个股：东芝向债权银行请求新贷款，以芯片业务股权作抵押-消息
多数消息人士称，东芝未明确要求提供多少贷款。不过，一名消息人士称，新贷款可能在3,000亿日圆(27亿美元)左右。(完) (编译 李春喜 审校 张明钧)
路透伦敦6月11日 - 英国公债周二再度下滑，进一步跑输德债，因标售需求乏善可陈，凸显投资人对英债缺乏热情。
因担心美联储可能开始放缓购债，全球公债近几日承压。
周二英国公布4月工业产出连升第三个月，显示经济复苏迹象，且未来几周将有更多英债发售，进一步打压英债吸引力。
今日标售的37.5亿英镑票息为2.25%的2023年到期英债投标倍数仅为1.52，之前两次10年期英债标售的投标倍数分别为1.68和2.25。
尾盘，指标10年期英债收益率 升4个基点，报2.182%，10年期英债/德债收益率差扩阔4个基点，至58个基点。
9月英债期货 收跌30个跳动点，报114.16，在美国公债走强后从日低113.36反弹。
周三，英国将发布就业数据，英国央行货币政策委员会(MPC)委员费希尔也将讲话。(完)
多数消息人士称，东芝未明确要求提供多少贷款。不过，一名消息人士称，新贷款可能在3,000亿日圆(27亿美元)左右。(完) (编译 李春喜 审校 张明钧)
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