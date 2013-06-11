英国债市：英债期货下滑，标售需求不振令其表现继续跑输德债

路透伦敦6月11日 - 英国公债周二再度下滑，进一步跑输德债，因标售需求乏善可陈，凸显投资人对英债缺乏热情。

因担心美联储可能开始放缓购债，全球公债近几日承压。

周二英国公布4月工业产出连升第三个月，显示经济复苏迹象，且未来几周将有更多英债发售，进一步打压英债吸引力。

今日标售的37.5亿英镑票息为2.25%的2023年到期英债投标倍数仅为1.52，之前两次10年期英债标售的投标倍数分别为1.68和2.25。

尾盘，指标10年期英债收益率 升4个基点，报2.182%，10年期英债/德债收益率差扩阔4个基点，至58个基点。

9月英债期货 收跌30个跳动点，报114.16，在美国公债走强后从日低113.36反弹。