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债券 | 2013年 6月 14日 星期五 00:30 BJT

英国债市：英债上涨，但因市场消化供应而表现不及美债

路透伦敦6月13日 - 英国公债周四上涨，因投资人持续担心美国缩减货币刺激措施，拖累股市下挫。但英债今日表现不及美债，因市场消化本周两轮供应。

周三，英债收益率从之前一日触及的四个月高位回软。分析师称市场对美联储可能很快开始缩减购债计划的忧虑反应过度。

9月英债期货 收高34个跳动点，报114.81，追上可比德债 升幅，盘中稍早一度跑输。

英债本周供应量为一个月最高，这令英债价格承压。

周四，英国标售22.5亿英镑20年期指标英债 ，周二已经标售37.5亿英镑新债。

周四标售获得的需求比上次同类债券标售疲弱。

10年期英债收益率 跌2个基点，报2.127%，10年期英债/德债收益率差持稳在56个基点。(完)
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