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债券 | 2013年 6月 15日 星期六 00:18 BJT

英国债市：英债上涨，因股市回稳及华尔街日报报导

路透伦敦6月14日 - 英国公债周五上涨，止住了提振指标10年期公债收益率自5月初大涨半个百分点的价格跌势。

因投资人担心经济复苏可能导致美联储较预期更早的缩减购债和升息，债券吸引力降低。

但周五，股市趋稳以及华尔街日报报导称美联储“离上调短期利率还早着呢”，这给予投资人重回市场的理由。

9月英债期货 收高65个跳动点，报115.46。

10年期英债收益率 跌6个基点，报2.06%，10年期英债/德债收益率差持稳在55个基点。(完)

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