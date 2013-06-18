英国债市：英债收益率上升，市场臆测美联储本周将暗示可能缩减购债

路透伦敦6月18日 - 英国公债收益率周二连升第二天，因市场臆测美国联邦储备理事会(FED/美联储)本周将暗示可能缩减购债。

英债跟随德债和美国公债走势，因在美联储周三宣布货币政策决定前紧张的气氛在所有主要公债市场弥漫。

英国公布上月通胀增幅大于预期也加重债市卖压。英国5月通胀率反弹幅度高于预期，按年升2.7%，市场预期为2.6%，因受到航空票价调涨创纪录及燃料价格上扬影响，令外界怀疑4月通胀率触及七个月低点，是否只是一次反常例外。

10年期英债收益率 升6个基点，报2.14%，逼近上周触及的四个月高位2.24%，10年期英债/德债收益率差扩阔1个基点，报56个基点。

9月英债期货 收低60个跳动点，报114.71，可比德债期货 跌57个跳动点。