英国债市：英债录得年内最大单日跌幅，因数据良好和公债标售结果不佳

* 强劲数据和疲弱标售与美联储声明共同推低英债

* 10年期英债收益率触及2.3%之上的15个月高位

* 英债表现不及德债，10年期英债/德债利差为2011年以来最阔

路透伦敦6月20日 - 英债周四录得年内最大单日跌幅，因强劲的英国零售销售数据和疲弱的公债标售结果为美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的强硬声明引发的跌势助力。

开盘后不久，英债收益率攀升至15个月高位，跟随美国公债走势，之前美联储暗示，可能从今年稍后开始缩减购债计划规模。

在短暂企稳后，英债遭受又一轮抛售，因数据显示，英国5月零售销售涨幅超过预期，之后进行的五年期英债标售结果不佳，凸显投资者需求疲弱，使英债表现雪上加霜。

9月英债期货 重挫近200个跳动点，至合约低位112.90，后有所反弹，收盘回落166个跳动点，报113.20。9月德债期货 收跌131个跳动点，报142.13。

10年期英债收益率 跳升18个基点，至2.322%，为2012年3月以来最高。五年期英债收益率攀升24个基点，报1.488%，为2011年10月以来最高。

10年期英债/德债收益率差扩阔至65个基点，为2011年9月以来最阔。

RIA Capital Markets的分析师Nick Stamenkovic表示，由于欧元区经济复苏步伐慢于英国，英债/德债收益率差可能进一步扩阔，“我们认为，未来几个月收益率差可能扩阔至70-75个基点。”