英国债市：五年期英债收益率触及两年来最高

路透伦敦6月21日 - 英债周五连续第二日放量下跌，因对美国联邦储备理事会(美联储/FED)将结束购债计划的忧虑继续打压市场。

五年期英债 收益率上涨5个基点，报1.5%，为2011年7月来最高水平，延续周四收益率录得四年来最大单日升幅的頽势。

10年期英债 收益率跳升12个基点，至2.42%，为2012年3月来最高。自本周初，收益率跳涨40个基点，为纪录最大单周升幅之一。

英债从美债寻求指引，美债周三重挫，当日美联储主席贝南克称美联储准备可能结束购债计划。美国五年期，七年期和10年期公债收益率触及22个月高位。

9月英债期货 价格下挫一个大点，触及112.06的合约新低，且连续第二天跑输德债。

10年期英债和可比德债收益率差走宽3个基点，至68个基点。

分析师示，即将迎来的大量新债供应及英国经济复苏似乎较欧元区更快，意味英债仍容易受创。

英国下周将发售历史上最长期限的55年期英债。该批英债将透过银团发售，规模很可能总计40亿英镑左右。(完)

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