英国债市：10年期英债触及20个月高位，利率期货急跌

标题新闻：意大利统计局称，第四季预算赤字相当于国内生产总值(GDP)的2.3%，和上年同期相同
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路透伦敦6月24日 - 指标英国公债收益率周一触及20个月高位，且利率期货急跌，因市场消化美国联邦储备理事会(美联储)收紧货币政策将较原先所想的大大提早。
分析师解释，英债大幅变动是对美联储可能很快缩减购债计划继续反应过度。
10年期英债 收益率急升超过18个基点，触及2.597%日内高位，此为2011年10月31日来最高，收盘距离该水平不远，报2.565%。
在2014年9月及以后的短期英镑利率期货日内下跌16-23个跳动点不等，此为过去两年来市场对利率上升风险作大幅调整的评估之一。
9月英债期货 急跌150个跳动点，结算价报110.64，稍早触及合约低位110.33，且表示逊于德债大约40个跳动点。
10年期英债较可比德债收益率差走宽7个基点，至75个基点。稍早，该收益率差触及76个基点，为2010年7月来最宽。
欧元区二线国家公债遭抛售，德债从中得益，而英国预料周二标售55年期英债，为英债带来进一步压力。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 利棣儿；审校 李军)
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