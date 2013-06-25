英国债市：英债从两年低位反弹，“超长期”公债需求强劲

* 英债从周一触及的两年低位反弹

* 英国标售50亿英镑55年期英债

* 英国央行总裁金恩警告人们考虑升息问题时“抢跑了”

路透伦敦6月25日 - 英债在连续三日大跌后周二上扬，受助于对新55年期英债标售的强劲需求，以及英国央行暗示，不急于撤走货币刺激举措。

在被问及近期公债收益率攀升的问题时，英国央行总裁金恩表示，在考虑美国联邦储备理事会(FED/美联储)将开始升息的问题上，人们“抢跑了”。

他告诉议会，“美联储仅表示将根据经济表现在某个时点缩减刺激规模，目前美联储仍在执行其宽松货币政策。”

周一，10年期英债收益率触及20个月最高，利率期货骤降，因市场对美联储主席贝南克的讲话做出恐慌性反应。贝南克称，计划在今年稍后缩减构债规模。

9月英债期货 收涨30个跳动点，报110.94，近一周来首日表现强于可比德债期货。

在数据显示，美国6月消费者信心增强后，该合约削减涨幅。

现货市场现，10年期英债收益率 从周一触及的20个月高位2.597%回落至2.53%。10年期英债/德债收益率差收窄2个基点，报73个基点。周一触及2010年7月以来最阔76个基点。