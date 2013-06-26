英国债市：英债连升两日，因利率上升忧虑缓解

* 短债涨幅最大，收益率曲线趋陡

* 两年期和五年期英债收益率录得今年最大单日跌幅

路透伦敦6月26日 - 英国公债周三连升第二日，受美国经济数据疲弱支撑，且欧洲政策制定者称不会很快撤走货币刺激措施，令投资人宽心。

英国央行货币政策委员迈尔斯表示,英国经济复苏仍相当疲弱，进一步购买资产可能有助于经济。

对利率预期最为敏感的短债涨幅最大，周一触及两年高位的两年期和五年期公债收益率今日重挫11个基点，为今年最大单日跌幅。

10年期英债 收益率跌9个基点，20年期英债 收益率跌5个基点，30年期英债 收益率跌4个基点。

美国联邦储备理事会(美联储)计划放慢资产购买步伐的消息让市场过早作出激烈反应，周二全球一些主要央行首脑设法安抚市场。英国央行总裁金恩表示，市场过度解读了贝南克的讲话。欧洲央行总裁德拉吉表示，“就货币政策而言，物价稳定还是令人放心的，整体经济前景仍然需要采取宽松的货币政策立场，收回这些政策还是很遥远的事。”

9月英债期货 升88个跳动点，结算价报111.82，表现优于可比德债期货 ，后者仅升不到50个跳动点，至141.05。

10年期英债较可比德债收益率差收窄4个基点，至69个基点。周一该收益率差触及76个基点，为2010年7月来最宽。(完)

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