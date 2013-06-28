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债券 | 2013年 6月 29日 星期六 01:00 BJT

英国债市：英债回落，走势震荡的一周以下跌告收

路透伦敦6月28日 - 英债周五走低，因投资者仍对央行最终收紧货币政策的时间感到不安。尽管之前几日上涨，但本周仍为下跌。

英债周一触及数月低位，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)上周暗示不久将开始缩减每月850亿美元的购债规模，进而引发市场担忧英国央行接近升息。

9月英债期货 收跌17个跳动点，报111.90。上周五收报112.14。

英债期货表现较可比德债期货 落后23个跳动点，受累于近期迹象显示英国经济复苏。

在经济中占主导低位的服务业4月成长幅度略超预期。消费者信心和房价年增幅也攀升，均触及逾两年最高。

摩根士丹利的分析师表示，近期英债价格回落，并导致收益率攀升使英国央行将资产购买规模扩大约35-40%的可能性增加。

下周将有众多经济事件发生，新任英国央行总裁卡尼走马上任尤其受到关注。

另外，6月采购经理人指数以及英国央行政策决定也是市场焦点之一。

10年期英债收益率 攀升1个基点，报2.435%。10年期英债/德债收益率差扩阔2个基点，报71个基点。(完)

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(编译 母红; 审校 李军)
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