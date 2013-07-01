英国债市：英债小涨，因美国制造业就业分项指数疲弱

标题新闻：南非央行副总裁称央行不会干预汇市，自3月27日原财长从路演中被召回后兰特暴跌近12%
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路透伦敦7月1日 - 英债周一小涨，表现略强于可比德债，因美国制造业就业指数转弱，使利好的英国制造业数据也黯然失色。
美国ISM制造业就业指数6月下滑，使交易商认为本周五将公布的美国非农就业报告可能不及预期，并促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)继续购买公债。
今日多数时间，英债处于平盘之下，表现略强于可比德债，因英国制造业PMI数据触及逾两年最高水平。
但9月英债期货 收盘上扬21个跳动点，报112.11，远低于稍早触及的日低111.33，表现强于可比德债期货 逾10个跳动点。
10年期英债收益率 收跌逾1个基点，报2.42%，稍早英国数据公布后不久，触及五日高位2.498%。
周二，英国财政部将标售35亿英镑2023年9月到期英债，6月11日该年期英债推出时市场需求疲弱，得标收益率为2.365%。
2023年9月英债较目前的指标10年期英债收益率高出19个基点。(完)
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(编译 母红; 审校 李军)
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路透伦敦4月10日 - 法国公债与德国公债的利差周一升至六周高位，因民调显示法国极左翼总统候选人Jean Luc Melenchon的支持率上升，令投资者感到不安。法国本月就将迎来第一轮大选投票。
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