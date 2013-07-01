英国债市：英债小涨，因美国制造业就业分项指数疲弱

路透伦敦7月1日 - 英债周一小涨，表现略强于可比德债，因美国制造业就业指数转弱，使利好的英国制造业数据也黯然失色。

美国ISM制造业就业指数6月下滑，使交易商认为本周五将公布的美国非农就业报告可能不及预期，并促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)继续购买公债。

今日多数时间，英债处于平盘之下，表现略强于可比德债，因英国制造业PMI数据触及逾两年最高水平。

但9月英债期货 收盘上扬21个跳动点，报112.11，远低于稍早触及的日低111.33，表现强于可比德债期货 逾10个跳动点。

10年期英债收益率 收跌逾1个基点，报2.42%，稍早英国数据公布后不久，触及五日高位2.498%。

周二，英国财政部将标售35亿英镑2023年9月到期英债，6月11日该年期英债推出时市场需求疲弱，得标收益率为2.365%。

2023年9月英债较目前的指标10年期英债收益率高出19个基点。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价