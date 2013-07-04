英国债市：英国央行意外发布声明后英债上扬，利率期货大涨

路透伦敦7月4日 - 英债价格周四上涨，利率期货扬升，因在英国央行表示英债收益率近期攀高得不到当前英国经济状况的支持后，投资人缩减对英国央行未来升息的押注。

在新任总裁卡尼上任后的首次英国央行货币政策委员会会议后，央行意外发布了声明，称收益率“大幅上行”将给其经济成长和通胀预期带来压力。

声明称，“以委员会的观点来看，近期的国内经济发展态势，不支持预期的指标利率路径所暗示的上升”。

法国巴黎银行固定收益策略师Shahid Ladha表示，期货市场原本预计在未来两年半的时间内会有两次升息，各25个基点，但在央行声明发布后就取消了一次。

反应英国央行利率预期的短期英镑利率期货全线大涨，2014年3月合约 结算价升8个跳动点，报99.37，2015年9月合约 升12个跳动点。

9月英债期货在声明发布后急升80个跳动点，并在欧洲央行承诺维持低利率一段长时间后进一步走强。

但欧洲央行稍后的行动令英债缩减涨幅，因股市大涨，且投资人认为转变可能提振欧元区二线国家的成长前景，导致对英债等避险资产的需求降低。

9月英债期货 结算价仅升3个跳动点，报112.40，远低于日高113.06。

10年期英债 收益率跌2个基点，报2.38%，但脱离稍早低点2.328%。

对利率预期更为敏感的五年期英债收益率 收低5个基点，报1.38%。

10年期英债较可比德债 收益率差持稳，报73个基点，稍早一度跌穿69个基点。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

伦敦美债 东京美债

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]