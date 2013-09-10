英国债市：英债表现不及可比德债，因30年期英债标售需求疲弱

* 10年期英债/德债收益率差再度测试100个基点以上的水平

* 30年期英债标售结果不佳

* 周四进行的10年期英债标售将是对市场的下一个考验

路透伦敦9月10日 - 英债价格周二全线走低，稍早进行的英债标售结果不佳，重压原本就因风险意愿抬头和英国楼市数据强劲而受创的市场。

今日进行的2044年英债标售结果令人失望，投标倍数仅为1.46，且平均得标价格与最低价格差距(price tail)意外宽阔，暗示需求不振。

20和30年期英债收益率 分别触及3.55%和3.76%之上的两年高位，10年期英债/德债收益率差再度测试100个基点之上的三年高位。

即便在标售前，市场人气也对英债不利。美国总统奥巴马表示，俄罗斯提出的将叙利亚化武置于国际控制之下的计划可能是此次危机取得的一个突破，消息削弱了避险资产的吸引力。

英国楼市复苏加速的进一步迹象也加重了英债价格承受的压力。英国皇家测量师学会(RICS)周二表示，经季节调整的8月房价差值升至正40，为近七年以来高点，一项销售数量指标亦升至多年高点。7月房价差值小幅上修至37。

英国周四将标售37.5亿英镑10年期英债，这将是对市场的下一个考验。

市场将密切关注周三公布的就业数据，尤其是在英国央行上月表示，在失业率降至7%之前，将不会升息后。