英国债市：英债从就业数据公布后的跌势中反弹，市场关注明日标售

路透伦敦9月11日 - 英债价格周三从强劲就业数据引发的短暂下跌中反弹，因原本押注英债进一步下滑的交易商判断错误，被迫回补空头。

在英国公布7月失业率降至去年年底以来最低后，英债和利率期货触及日低，但在10分钟内就出现反弹。

1140GMT，10年期英债收益率 持稳，报3.02%，稍早触及两年新高3.05%。10年期英债较可比德债利差持于近三年高位约100基点，为6月初水准的两倍。

短期英镑利率期货<0#FSS:>持平至小涨4个跳动点。过去三个月短期英镑利率期货大跌，仍反映出英国央行很有可能在明年12月前升息。

周四，英国将标售37.5亿英镑10年期英债，这将是对市场的又一关键考验。