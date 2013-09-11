英国债市：英债从就业数据公布后的跌势中反弹，市场关注明日标售

企业并购：希腊国家银行旗下保险事业收到四个买家的收购报价--消息
路透雅典4月4日 - 一名熟知交易内容的银行界消息人士周二向路透表示，有四个投资人提交了约束性收购报价，收购希腊国家银行(National Bank of Greece)旗下保险事业National Insurance的多数股权。
路透伦敦9月11日 - 英债价格周三从强劲就业数据引发的短暂下跌中反弹，因原本押注英债进一步下滑的交易商判断错误，被迫回补空头。
在英国公布7月失业率降至去年年底以来最低后，英债和利率期货触及日低，但在10分钟内就出现反弹。
1140GMT，10年期英债收益率 持稳，报3.02%，稍早触及两年新高3.05%。10年期英债较可比德债利差持于近三年高位约100基点，为6月初水准的两倍。
短期英镑利率期货<0#FSS:>持平至小涨4个跳动点。过去三个月短期英镑利率期货大跌，仍反映出英国央行很有可能在明年12月前升息。
周四，英国将标售37.5亿英镑10年期英债，这将是对市场的又一关键考验。
10年期英债收益率自5月已经大涨超过一个百分点，周四的标售将显示是否涨得够多，能够吸引不错的需求。(完)
路透雅典4月4日 - 一名熟知交易内容的银行界消息人士周二向路透表示，有四个投资人提交了约束性收购报价，收购希腊国家银行(National Bank of Greece)旗下保险事业National Insurance的多数股权。
路透米兰/布鲁塞尔4月3日 - 意大利银行业者Veneto Banca周一公布严重亏损，而且客户存款下降，凸显其所处的困境，该银行正寻求欧盟批准其与另一银行Popolare di Vicenza要求的国家救助。
路透伦敦4月4日 - 意大利公债周二表现优于其他欧元区公债，因欧盟执委会一位发言人在周一稍晚称，对于意大利两家处于困境中的银行业者，可能会有救助方案。