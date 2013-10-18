英国债市：英债触及一周高位，受助于美国成长忧虑

路透伦敦10月18日 - 英债周五触及一周高位，跟随美国公债涨势，因预期美国财政前景的不确定性将促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)继续购债。

美国国会周三在最后一刻通过议案，结束政府部分停运，并避免了美国出现历史上首次违约。

但该议案只是一个临时性解决方案，并未解决民主和共和两党争执不下的支出和赤字等根本性问题，这增加了经济的不确定性，和美联储将进一步扶助经济的可能性。

英债连涨第二日，10年期英债收益率 盘中触及10月9日以来最低2.682%，1540 GMT，收益率回落3个基点，报2.72%。

10年期英债收益率与可比德债收益率走势基本一致，利差持稳在88个基点。

周五无重大英国经济数据公布，英国央行首席经济学家戴尔首次在社交媒体平台推特(Twitter)上发言也未引起市场很大的反应，戴尔表示明年升息的可能性非常低。

下周将有一些英国重要经济数据发布，其中包括周二公布的9月公共部门借款数据，周三发布的英国央行10月会议记录，以及周五公布的第三季GDP初估，经济学家预计为成长0.8%。

英国央行副总裁宾恩和总裁卡尼将分别周二和周三发表讲话。投资者将从他们的讲话中寻找经济前景改善是否表示英国央行目前对失业率降速的预期将较8月略微加快，从而导致央行考虑提前升息的线索。(完)

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