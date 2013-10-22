英国债市：美国公布疲弱就业数据后，英债收益率触及两个月低点

路透伦敦10月22日 - 英债收益率周二挫至两个月低点，受美国疲弱就业数据影响，今日英国透过银团发售的超长期公债获大规模超额认购也提振长债价格。

现货公债市场，指标10年期英债 收益率跌15个基点，报2.632%，为8月27日来最低。

长债表现优于短债，因银团发售的2068年到期英债获得强劲需求，且在未来一个月没有长期传统英债供应。