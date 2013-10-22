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债券 | 2013年 10月 23日 星期三 00:17 BJT

英国债市：美国公布疲弱就业数据后，英债收益率触及两个月低点

路透伦敦10月22日 - 英债收益率周二挫至两个月低点，受美国疲弱就业数据影响，今日英国透过银团发售的超长期公债获大规模超额认购也提振长债价格。

美国公布数据显示9月非农就业岗位增幅远低于预期，带动12月英债期货 跳升约70个跳动点。

英债期货一度缩减涨幅后进一步上扬，触及110.98日高，升96个跳动点。

现货公债市场，指标10年期英债 收益率跌15个基点，报2.632%，为8月27日来最低。

长债表现优于短债，因银团发售的2068年到期英债获得强劲需求，且在未来一个月没有长期传统英债供应。

英国债务管理局发售45亿英镑票息为3.5%英债，吸引125亿英镑认购。

周三英债市场主要关注点在央行10月货币政策会议记录。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 母红)
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