英国债市：英债升至三个月高位，因技术前景改善

标题新闻：瑞士央行理事麦席勒称不能比其他国家更早的收紧货币政策，预计全球低利率环境还将持续
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* 英债升穿技术阻力位后前景改善
* 10年期英债收益率处于8月初以来最低
* 预计美联储将保持当前刺激规模至2014年
路透伦敦10月30日 - 英债周三升至近三个月最高，受助于预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)将保持购债规模至明年，且英债技术前景改善。
在英债期货周二升穿位于111.38的阻力位后，市场人气转为正面。今日交易商利用美联储在1800 GMT公布政策决定前的清淡交投进一步扩大涨幅。
12月英债期货 跳升超过半个大点，至111.97。10年期英债收益率 跌至2.55%之下，为8月初来首次。
技术图表观察人士表示，英债期货的下一个目标位在112.08/10，此为5-9月整个下行趋势的38.2%费波纳奇回档位。
德债也上扬，但涨幅不及可比英债，使10年期英债/德债收益率差重回近期触及的两个月低位。
由于缺乏英国国内的消息，因此，在英国央行11月13日公布最新季度预期前，英债市场将被其他市场的走势所左右。(完)
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