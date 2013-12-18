英国债市：英债价格触及八日低位，因英国失业率意外回落

路透伦敦12月18日 - 英债价格周三跌至八日低位，因失业率意外回落引发市场升息预期出现了逾一个月来最大幅度的调整。

截至10月的三个月内，英国失业率降至四年半低位7.4%，9月为7.6%，使失业率降至英国央行设定的7%升息门槛的时间可能提前。

另外，美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在今日稍后宣布是否会放慢购债步伐，这可能会导致英债价格大幅走低。英债与美国公债表现紧密关联。

尽管英国央行强调，失业率触及7%并不一定会导致央行自动升息，且还考虑下调失业率升息门槛，但今日2015年短期英镑利率期货<0#FSS:>录得11月8日以来最大跌幅，因投资者消化央行升息的预期。

1606 GMT，10年期英债收益率 攀升近5个基点，触及12月10日以来最高2.922%，使英债价格可能录得近两周来最大单日跌幅。

四年以上年期的英债收益率均落得相同升幅，但10年以上年期英债的价格跌幅要小得多。

失业率数据公布后不久，10年期英债/德债收益率差 扩阔至109个基点之上，接近12月2日触及的逾112个基点的八年高位，因市场预期未来英国央行和欧洲央行的指标利率差距将扩大。

周四，除消化美联储政策声明外，英债市场还将对英国官方11月零售销售数据做出反应。(完)

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