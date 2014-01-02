英国债市：英国公布数据显示制造业活动放缓后英债收益率从两年高位回落

路透伦敦1月2日 - 英债收益率在2014年首个交易日一度触及2011年中来最高水准，但在英国公布数据显示制造业活动略有放缓，且德国和美国公债价格上涨后，英债收益率回落。

0810GMT，10年期英债收益率 登上3.092%的日高，这是2011年7月来未见水准，英债价格在2013年最后一周继续大跌走势。

不过，英国公布的制造业采购经理人指数(PMI)逊于预期，扶助英债缩减跌幅。1548GMT，英债收益率持稳于去年12月31日收盘水准3.03%。价格走势同美国和德国公债相若。

五年期英债收益率 在0812GMT触及2011年6月来最高水准1.918%，但收盘跌3个基点，报1.84%。

野村固定收益策略师Andy Chaytor表示，五年期公债收益率在12月的最后两周大涨超过30个基点，部分走势过度且是因市场交投清淡。

根据花旗数据，按总回报来看，英债投资人去年损失超过4%，美债和德债则分别为3%和不到2%。(完)

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