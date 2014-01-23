英国债市：英债上涨，此前英国央行官员讲话且英债标售强劲

路透伦敦1月23日 - 英债价格周四上涨，此前两名英国央行官员的讲话强调央行距离升息仍有一段距离的观点，且英债标售需求强劲，也提振英债表现。

英国央行货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂和费希尔的言论扶助英债从周三跌势中反弹，周三数据显示英国失业率下跌至接近7%的央行将考虑升息门槛。

麦卡弗蒂和费希尔重申央行的信息，表示即使失业率很快跌至7%，央行不急于升息。

英国标售10年期公债的成绩也为英债提供进一步支撑。

10年期英债收益率 跌4.6个基点，报2.84%，和本月稍早触及的两年半触及3.09%距离甚远。

1342 GMT，10年期英债/德债收益率差跌至111.9个基点，周三一度触及逾八年高位114.8个基点。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]