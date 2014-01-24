英国债市：新兴市场遭遇抛售带动英债连涨第二日

路透伦敦1月24日 - 英国10年期公债周五连升第二日，因投资人纷纷从新兴市场资产中撤离，且英国央行决策者强调央行不急于升息，也提振英债。

10年期英债 收益率触及11月27日来最低的2.735%，在1453 GMT，报2.761%，日内下跌约4个基点。

英债收益率下降，反映风险资产遭到大举抛售，投资人买入英镑 ，带动英镑兑美元周五飙升至约三年高位。

包括英国央行总裁卡尼在内的不少于三位英国央行决策者都表示，英国没有马上升息的必要，这些讲话进一步支撑英债收益率延续因周三就业数据带动的涨势。

英国消息扶助英债周四和周五早盘跑赢德债和美债。

1453 GMT，10年期英债/德债收益率差报110.6个基点，略高于周四尾盘。

交投最活跃的短期英镑合约-2015年12月合约 周五上升10个跳动点，反映投资人降低他们对英国下次升息的预期。

1453 GMT，两年期英债 基本持平，报0.537%。

下周英国债务管理局(DMO)将透过银团发售2068年到期的票息为0.125%的通膨保值公债。

下周二出炉的2013年第四季国内生产总值(GDP)初值将是下周英国经济数据的重头戏。(完)

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