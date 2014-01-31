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债券 | 2014年 2月 1日 星期六 01:46 BJT

英国债市：英债收益率跌至12周低点，跟随德债走势

路透伦敦1月31日 - 英国10年期公债收益率周五跌至12周低点，因欧元区公布的通胀意外下滑，市场对欧洲央行未来几个月可能放宽政策的臆测升温，打压德债收益率。

10年期英债 收益率跌3个基点，报2.72%，稍早跌至2.689%。

10年期英债/德债收益率差扩阔至三年半最宽。

欧盟统计局周五公布的数据显示，欧元区1月消费者物价调和指数(HICP)初值为较上年同期增长0.7%，路透调查预估为升0.9%。数据远低于欧洲央行近2%的目标。 (完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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