英国债市：英国央行和欧洲央行会议后，英债录得今年最大跌幅

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透伦敦2月6日 - 英国10年期公债周四录得今年最大单日跌幅，此前欧洲央行没有承诺很快放宽政策，且英国央行没有发布改变前瞻性指引策略细节。
英债周四盘中多数时间下滑，在欧洲央行总裁德拉吉月度记者会期间德债走软，令英债走势获得了确认。
德拉吉表示，欧洲央行准备好在需要时向欧元区提供更多支撑，但目前而言，央行需要收集更多信息。
1453GMT，10年期英债 收益率触及三日高位2.754%，当日升6个基点，1620GMT，收益率仍接近该水准，远离周三触及的三个月低点2.640%。
英债收益率上次升这么多还是在12月27日，英债期货 今日跌幅也是12月27日来最大。
英债价格跌幅较德债略小，10年期英债较可比德债利差收窄约1个基点，至略低于105个基点。
英国央行周四宣布维持货币政策不变，而央行正构思引导利率预期的新计划，因之前的计划已经落后于英国经济的强劲复苏。 (完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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