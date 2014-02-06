英国债市：英国央行和欧洲央行会议后，英债录得今年最大跌幅

路透伦敦2月6日 - 英国10年期公债周四录得今年最大单日跌幅，此前欧洲央行没有承诺很快放宽政策，且英国央行没有发布改变前瞻性指引策略细节。

英债周四盘中多数时间下滑，在欧洲央行总裁德拉吉月度记者会期间德债走软，令英债走势获得了确认。

德拉吉表示，欧洲央行准备好在需要时向欧元区提供更多支撑，但目前而言，央行需要收集更多信息。

1453GMT，10年期英债 收益率触及三日高位2.754%，当日升6个基点，1620GMT，收益率仍接近该水准，远离周三触及的三个月低点2.640%。

英债收益率上次升这么多还是在12月27日，英债期货 今日跌幅也是12月27日来最大。

英债价格跌幅较德债略小，10年期英债较可比德债利差收窄约1个基点，至略低于105个基点。

英国央行周四宣布维持货币政策不变，而央行正构思引导利率预期的新计划，因之前的计划已经落后于英国经济的强劲复苏。 (完)

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