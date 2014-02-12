英国债市：英债录得数月最大跌幅，因英国央行暗示2015年加息

美国经济：特朗普降低企业税率的提议或引发新一轮金融冒险行为--IMF
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
路透伦敦2月12日 - 英国五年期公债周三创下五个月最大单日跌幅，此前英国央行暗示可能需要在一年多的时间内升息。
英国央行将今年经济成长预估从2.8%上调至3.4%。在去年失业率较预期更大幅度下降后，央行试图控制市场对利率的看法。
央行还表示，市场认为五年来首次政策收紧将发生在明年第二季，这与控制通胀率目标相一致。
五年期英债收益率 大涨超过11个基点，报1.725%，为9月5日来最大单日升幅。盘中稍早一度高见1.735%，为两周首次。
10年期英债收益率 也触及两周高位2.829%，当日大涨超过8个基点，较10年期德债 收益率差扩阔6个基点，报111.3个基点，为1月来最宽。
两年期英债/德债 收益率差创下逾三年最高的45.5个基点。
短期英镑利率期货<0#FSS:>放量重挫，2015年12月合约 结算价跌19个跳动点，为6月来最大单日跌幅。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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