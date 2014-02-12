英国债市：英债录得数月最大跌幅，因英国央行暗示2015年加息

路透伦敦2月12日 - 英国五年期公债周三创下五个月最大单日跌幅，此前英国央行暗示可能需要在一年多的时间内升息。

英国央行将今年经济成长预估从2.8%上调至3.4%。在去年失业率较预期更大幅度下降后，央行试图控制市场对利率的看法。

央行还表示，市场认为五年来首次政策收紧将发生在明年第二季，这与控制通胀率目标相一致。

五年期英债收益率 大涨超过11个基点，报1.725%，为9月5日来最大单日升幅。盘中稍早一度高见1.735%，为两周首次。

10年期英债收益率 也触及两周高位2.829%，当日大涨超过8个基点，较10年期德债 收益率差扩阔6个基点，报111.3个基点，为1月来最宽。

两年期英债/德债 收益率差创下逾三年最高的45.5个基点。

短期英镑利率期货<0#FSS:>放量重挫，2015年12月合约 结算价跌19个跳动点，为6月来最大单日跌幅。(完)

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