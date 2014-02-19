英国债市：英债上扬，因就业数据打压升息预期

中国房地产：紧缩政策下房企融资需双管齐下，证券化潜力巨大--仲量联行
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
路透伦敦2月19日 - 英国公债和短期英镑利率期货周三上扬，此前英国公布的失业率意外跳升，略微压制了升息的预期。
英国公布截至12月的三个月失业率小涨至7.2%，至11月的三个月失业率为7.1%，这巩固了英国央行不急于升息的论调，之后英国公债收益率下滑。
但分析师表示，整体而言，数据显示就业市场继续保持稳健，至12月的三个月薪资增长按年上升，1月请领失业金人数降幅低于预期。
2015年的短期英镑利率期货<0#FSS:>升2.5-4.5个基点，2015年3月合约 触及一周最高的99.12，尾盘升2.5个基点，报99.09。
交易日内交投最活跃的2015年12月合约 升4.5个基点，报98.48。
英债期货 升至110.66的两周高位，在1450 GMT，升32个跳动点，报110.47。10年期英债收益率 跌3个基点，报2.72%，略高于稍早触及的13日低点2.702%。
周四，英国标售30亿英镑10年期英债。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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