英国债市：英债上扬，因就业数据打压升息预期

路透伦敦2月19日 - 英国公债和短期英镑利率期货周三上扬，此前英国公布的失业率意外跳升，略微压制了升息的预期。

英国公布截至12月的三个月失业率小涨至7.2%，至11月的三个月失业率为7.1%，这巩固了英国央行不急于升息的论调，之后英国公债收益率下滑。

但分析师表示，整体而言，数据显示就业市场继续保持稳健，至12月的三个月薪资增长按年上升，1月请领失业金人数降幅低于预期。

2015年的短期英镑利率期货<0#FSS:>升2.5-4.5个基点，2015年3月合约 触及一周最高的99.12，尾盘升2.5个基点，报99.09。

交易日内交投最活跃的2015年12月合约 升4.5个基点，报98.48。

英债期货 升至110.66的两周高位，在1450 GMT，升32个跳动点，报110.47。10年期英债收益率 跌3个基点，报2.72%，略高于稍早触及的13日低点2.702%。

周四，英国标售30亿英镑10年期英债。(完)

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