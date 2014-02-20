英国债市：英债收益率跳升，此前英国央行MPC委员威尔称可能早至明春加息

路透伦敦2月20日 - 英国公债收益率周四跳升，此前英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔称如果薪资增长快于预期，英国央行可能在明年春季甚至更早首次升息。

10年期英债收益率录得2月12日来最大单日升幅，当时英国央行暗示在明年第二季加息的预期同维持通胀在2%的目标相符。

分析师表示，英债遭抛售可能也是对本周稍早升势的修正。此前英国公布失业率意外跳升、通胀意外下滑以及其他英国央行政策制定者对通胀更为温和的讲话引发英债和短期英镑利率期货上扬。

10年期英债收益率 跳升7个基点，至三日高位2.81%，较可比德债 收益率升水扩大4个基点，报111基点。

对利率预期尤为敏感的2015年短期英镑利率期货<0#FSS:>跌4.5-6.5个跳动点，跌幅大于周三失业率数据公布后录得的升幅。

2015年3月合约 跌4.5个基点，报99.05。6月合约 跌5个跳动点，报98.85，两个合约单日跌幅都是英国央行发布通胀报告以来最大。

交易日内交投最活跃的2014年12月合约 跌3个基点，报99.23。(完)

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