英国债市：乌克兰紧张局势带动英债期货升向逾三个月高位

路透伦敦2月27日 - 英国公债价格周四逼近逾三个月高位，因乌克兰紧张局势升级，且对全球经济成长的忧虑加重，投资人寻求避险。

10年期英债 收益率跌8个基点，在1137GMT触及2.646%，为2月5日来最低，离11月初创下的2.64%下方低点不远。

英债价格稍后缩减涨幅，尾盘1645GMT前后，10年期英债收益率收低6个基点，报2.67%，较10年期德债 收益率差扩阔1个基点，报111基点。

20年期和30年期英债收益率 也都跌至离逾三个月低点不远的水准。

下周，市场将关注英国央行公布的放款数据以及采购经理人指数，下周四英国央行将发布3月利率决定，分析师预计英国央行将按兵不动。(完)

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