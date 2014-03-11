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债券 | 2014年 3月 12日 星期三 02:51 BJT

英国债市：英债跑赢德债，因此前英国10年期公债标售需求强劲

路透伦敦3月11日 - 英国公债周二大幅跑赢德债，因此前英国标售的10年期新债需求强劲，英债较可比德债收益率溢价从盘中稍早触及的八年高位回落。

英国债务管理局发售30亿英镑票息为2.75%的2024年到期英债，投标倍数达到2.24，为2012年7月以来10年期英债标售的最高水平。

投资人对新债的热衷支撑英债期货表现，之前英债期货连跌五个交易日。

标售也扶助英债打破了表现不及德债的趋势，在标售前不久，10年期英债较德债收益率差触及2005年9月来最高的118个基点。

收盘时，该收益率差收窄至114基点，为1月23日来最大单日收窄幅度。

英债期货 结算价升11个跳动点，报108.81，10年期英债收益率跌逾1个基点，至略低于2.79%，为周四以来最低收盘位。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 母红)
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