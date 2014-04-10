英国债市：10年期英债收益率触及逾五个月低点，联储会议记录引发债市大涨

* 美联储担心市场可能预期过快收紧政策

* 美英德公债价格大涨

* 10年期英债收益率录得1月来最大跌幅

* 英债跑赢德债和美债

* 策略师仍预计英债收益率将上升

路透伦敦4月10日 - 英国10年期公债收益率周四跌至逾五个月最低水准，周三美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布的会议记录引发公债价格录得1月来最大单日升势。

美联储会议记录显示官员担心投资人对政策制定者最新的利率预估反应过度，新的利率预测描绘出的加息周期似乎比实际预期更激进。

消息引发美国、英国和德国公债价格普涨，10年期英债收益率 低见2.613%，为10月30日来最低水准，当日下挫8个基点。

30年期英债收益率 挫至3.430%，为10月30日来最低，跌逾5个基点。

英债跑赢美债和德债，美国 和德国10年期公债收益率 跌幅约2个基点，英国10年期公债较可比德债利差收窄至3月19日来最低的109个基点。

英国央行一如预期维持利率不变，但加拿大皇家银行固定收益策略师Sam Hill表示，预计对英国升息时机的臆测会给英债收益率带来上升压力。

Capital Economics的分析师也预计10年期英债收益率将上升，今年年底预计将升至3.25%水准。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]