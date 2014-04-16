英国债市：英国失业率意外大跌令英债承压

路透伦敦4月16日 - 英国失业率意外大跌周三刺激投资人抛售英债，英债表现不及德债，较可比德债利差扩阔至约两周最高。

官方数据显示，英国截至2月的三个月按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率为6.9%(路透调查预估为7.1%)，为2009年截至2月的三个月失业率水平以来最低，截至1月的三个月失业率为7.2%。

英国央行货币政策委员会设定失业率在7%是开始考虑升息的门槛。

由于欧元区没有公布能够影响市场的经济数据，英国10年期公债 较可比德债 利差升至115.9基点日高，为4月3日来最宽，但之后回落至114.8，当日升约一个基点。

10年期英债收益率尾盘升约4个基点，报2.64%，就业报告公布前报2.63%。

短期英镑利率期货<0#FSS:>全线大跌，因交易商消化提前升息的预期。

两年期英债 和五年期英债 收益率均升约5个基点，两年期英债收益率午后初段触及4月4日来最高的0.693%，结算价报0.67%。(完)

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