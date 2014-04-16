英国债市：英国失业率意外大跌令英债承压

标题新闻：高盛称下周末美国政府部份关闭的机率为25%，若国会推迟批准支出议案机率将升至约30%
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路透伦敦4月16日 - 英国失业率意外大跌周三刺激投资人抛售英债，英债表现不及德债，较可比德债利差扩阔至约两周最高。
官方数据显示，英国截至2月的三个月按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率为6.9%(路透调查预估为7.1%)，为2009年截至2月的三个月失业率水平以来最低，截至1月的三个月失业率为7.2%。
英国央行货币政策委员会设定失业率在7%是开始考虑升息的门槛。
由于欧元区没有公布能够影响市场的经济数据，英国10年期公债 较可比德债 利差升至115.9基点日高，为4月3日来最宽，但之后回落至114.8，当日升约一个基点。
10年期英债收益率尾盘升约4个基点，报2.64%，就业报告公布前报2.63%。
短期英镑利率期货<0#FSS:>全线大跌，因交易商消化提前升息的预期。
两年期英债 和五年期英债 收益率均升约5个基点，两年期英债收益率午后初段触及4月4日来最高的0.693%，结算价报0.67%。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 母红)
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。