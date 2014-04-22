英国债市：两年期英债收益率攀升至2011年7月来最高

路透伦敦4月22日 - 英债价格周二走低，两年期英债收益率攀升至2011年7月以来最高，因投资者对英国央行将在一年内升息的预期升温。

英债收益率自上周三以来持续攀升，当日政府公布的数据显示，英国失业率降至7%之下，为英国央行开始讨论何时应升息创造了条件。

英国股市周二急升也为收益率攀升的趋势提供了进一步支撑。英国制药业将成为收购目标的前景提振对风险资产的需求，股市因此走高。英镑兑欧元 也受同样的因素推动触及2月底以来最高。

两年期英债收益率 一度触及0.760%，日内上扬5个基点，根据路透数据，此为2011年7月以来最高，因市场消化英国央行升息的可能性。

10年期英债与可比德债的收益率差 触及4月2日以来最阔117.6个基点，日内走阔逾2个基点。

10年期英债收益率日内攀升5个基点，1330 GMT左右触及峰值2.724%，为4月4日以来最高。

五年期英债价格 跌幅最大，收益率日内上扬超过7个基点，1435 GMT，报1.98%，录得逾一个月来最大单日价格跌幅。

短期英镑利率期货市场<0#FSS:>的价格暗示，交易商消化了英国央行明年将多次升息的可能性。上周的价格暗示，交易商预计央行将提前开始升息。(完)

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