英国债市：两年期英债收益率攀升至2011年7月来最高

上海车展：中国易车公司近日获腾讯、百度和京东共计投资10亿美元
路透上海4月20日 - 中国汽车服务平台--易车控股有限公司董事长李斌周四称，易车近日已从腾讯、百度和京东筹得10亿美元；该公司寻求成为中国最大的在线汽车融资平台。
路透伦敦4月22日 - 英债价格周二走低，两年期英债收益率攀升至2011年7月以来最高，因投资者对英国央行将在一年内升息的预期升温。
英债收益率自上周三以来持续攀升，当日政府公布的数据显示，英国失业率降至7%之下，为英国央行开始讨论何时应升息创造了条件。
英国股市周二急升也为收益率攀升的趋势提供了进一步支撑。英国制药业将成为收购目标的前景提振对风险资产的需求，股市因此走高。英镑兑欧元 也受同样的因素推动触及2月底以来最高。
两年期英债收益率 一度触及0.760%，日内上扬5个基点，根据路透数据，此为2011年7月以来最高，因市场消化英国央行升息的可能性。
10年期英债与可比德债的收益率差 触及4月2日以来最阔117.6个基点，日内走阔逾2个基点。
10年期英债收益率日内攀升5个基点，1330 GMT左右触及峰值2.724%，为4月4日以来最高。
五年期英债价格 跌幅最大，收益率日内上扬超过7个基点，1435 GMT，报1.98%，录得逾一个月来最大单日价格跌幅。
短期英镑利率期货市场<0#FSS:>的价格暗示，交易商消化了英国央行明年将多次升息的可能性。上周的价格暗示，交易商预计央行将提前开始升息。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透上海4月20日 - 中国汽车服务平台--易车控股有限公司董事长李斌周四称，易车近日已从腾讯、百度和京东筹得10亿美元；该公司寻求成为中国最大的在线汽车融资平台。
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年4月19日—随着2015年年中、2016年年初股市震荡期间实施的监管干预措施逐步解除，中国证券公司利润和资本的波动性或将在2017年降低。标普全球评级18日发表报告《2017中国证券行业展望：监管正常化利于平稳经营》如是表示。
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