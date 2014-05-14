英国债市：英债价格飙升，因英国央行季度通胀报告基调温和

* 英国央行改口，打压提前升息的预期

* 五年期英债可能录得1月以来最大单日涨幅

* 短期英镑利率期货大涨，因投资者削减升息押注

* 英债与可比德债收益率差从周二触及的15年最宽水平收窄

路透伦敦5月14日 - 英债价格周三急升，因英国央行改口，打压将一年内升息的预期。

在被分析师称为对通胀基调温和的季度经济前景预估中，英国央行基本保持升息时机的假设不变，并强调经济复苏仍处在萌芽阶段。

这打压英镑兑美元跌至一个月低位，英债收益率全面下挫，五年期英债 收益率可能录得逾四个月来最大单日跌幅。

2015和2016年到期的短期英镑利率期货<0#FSS:>普涨，暗示市场推迟对英国央行首次升息时间的预期。由于经济数据强劲，市场近几周消化了央行将在九个月左右的时间升息的预期。

“市场对英国央行在年底前降息的担心减弱，甚至开始怀疑央行是否会早至明年首季采取行动，”RIA Capital的策略师Nick Stamenkovic表示。

今日早盘公布的数据显示，英国企业获利增长令人失望，英债收益率因此承压，尽管英国总体失业率进一步回落，触及五年低位。

英国央行的季度通胀报告进一步打压英债收益率。

10年期英债收益率 尾盘触及日低2.606%，距离4月11日触及的年内低位2.594%不远。

两年和五年期英债收益率也重挫，1400 GMT，五年期英债收益率急跌近10个基点，报1.895%。

30年期英债收益率盘中跌至去年6月以来最低3.387%。

10年期英债与可比德债 收益率差一度触及122.5个基点的一周低位，稍后反弹至123.8个基点，部分策略师预计，未来数月将大幅扩阔，因英国经济表现强于欧元区国家。周二盘中10年期英镑/德债收益率差触及1998年8月以来最高128.5个基点。(完)

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