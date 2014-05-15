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债券 | 2014年 5月 16日 星期五 01:01 BJT

英国债市：10年期英债收益率降至逾九个月低点，因海外数据疲弱及希腊忧虑

* 10年期英债收益率降至九个月低点

* 欧元区和美国经济数据疲弱

* 英债价格三日升势为约两年最大

* 20亿英镑20年期英债标售获强劲需求

路透伦敦5月15日 - 英债价格周四延续昨日强劲升势，因海外经济数据疲弱以及对欧元区二线公债的担忧再度浮现，将10年期英债收益率拖至逾九个月最低水准。

英债价格跟随德债升势，欧元区公布的经济成长较预期缓慢，启动了德债的强势，之后美国公布的楼市和工业活动放缓的数据进一步提振了德债。

市场担心希腊可能向民间债权人追讨缴税，这是提振核心欧债需求的另一个因素。不过希腊政府否认了有这样征税的计划。

10年期英债收益率 跌至8月13日来最低的2.522%，当日跌6个基点，过去三日重挫20个基点，为2012年6月1日来最大三日跌幅。

10年期英债较可比德债利差收盘基本持稳，报约122个基点，盘中走势震荡，一度触及15年最高的128.5个基点。

英国债务管理局周四标售的20亿英镑20年期指标英债获得强劲需求，有两倍认购。

20年期英债 收益率收低4个基点，报3.20%，30年期英债 跌3个基点，报3.35%，为约一年最低。

五年期英债 大跌6个基点，报1.82%，过去三日跌幅达22个基点，为两年半最大。

周五英国和欧元区没有重要数据公布，但市场将关注美国的新屋开工和密歇根大学消费者信心指数初值。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 母红)
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