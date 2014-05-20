英国债市：英债期货连跌第三个交易日，受英国经济强劲复苏迹象打压

路透伦敦5月20日 - 英债期货价格周二连跌第三个交易日，表现不及德债，因有更多迹象显示英国经济复苏的力道。

周二英国国家统计局公布，4月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升1.8%，高于3月的上升1.6%。路透调查访问的分析师预测上升1.7%。

英债市场对该数据反应较为拘谨，因策略师反而关注周三英国将公布的零售销售数据以及英国央行会议记录。

10年期英债收益率 收报2.607%，当日升约2个基点，较可比德债利差扩阔约1个基点，报126基点。

Monument Securities策略师Marc Ostwald预计，周三公布的4月零售销售数据对市场的影响可能较大，部分是因今年复活节在4月，而不是3月。但他预计央行的会议记录不会有太多意外。(完)

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